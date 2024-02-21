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Общество

Экс-замглавы Таможенной службы Замирбека Карашева выпустили из-под стражи

Экс-заместителя председателя Таможенной службы Замирбека Карашева выпустили из-под стражи. Информацию об этом 24.kg подтвердили в пресс-службе Первомайского районного суда.

По ее данным, 12 января удовлетворено ходатайство следователя ГСУ ГКНБ.

«Ранее примененная мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Замирбека Карашева изменена на подписку о невыезде», — сказали в суде.

Напомним, экс-чиновника задержали в октябре 2023 года по подозрению в соучастии в незаконном лишении свободы человека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287321/
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