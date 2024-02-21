Подземные мусорные площадки. С какими трудностями сталкивается мэрия Бишкека

Надо убрать контейнеры и мусорные площадки с центральных улиц, так как они портят их внешний вид. Об этом заявил депутат Бишкекского городского кенеша Казыбек Эргешов на заседании постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, коммуникациям и экологии.

По его мнению, их необходимо заменить подземными объектами.

Депутат напомнил, что мэрия анонсировала пилотный проект и несколько таких контейнерных площадок было установлено.

Вице-мэр Жыргалбек Шамыралиев ответил, что подземные контейнеры установлены в четырех локациях.

«Пилот еще не закончен. Нам нужно узнать и увидеть, как они поведут себя зимой. На сегодня возникает много сложностей. Отказывают насосы, компрессоры. На некоторые контейнеры подрядчики дорабатывают определенные узлы-агрегаты, есть и свои минусы. При выборе дислокации для таких контейнеров тоже возникают проблемы по коммуникациям. Для того чтобы поставить один такой контейнер, мы 28 раз меняли локацию, потому что под землей проложены кабели», — сказал он.

Вице-мэр добавил, что сейчас ведутся расчеты и анализ, и по итогам пообещал предоставить решение.