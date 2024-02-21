Ветерана Вооруженных сил Анвара Сартаева отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщила его адвокат Наталья Силина.

По ее словам, такое решение вынес Бишкекский горсуд.

Напомним, Анвара Сартаева задержали 1 февраля. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 278 (призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами) УК КР. 3 февраля Первомайский районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Адвокат отмечает, что с 2005-го Анвар Сартаев является военным правозащитником на общественных началах. Неоднократно защищал и восстанавливал нарушенные права военнослужащих, сотрудников СИН, МВД и служащих силовых структур. Поднимал значимые для развития силового блока страны вопросы.