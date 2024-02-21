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Общество

Ветерана Вооруженных сил Анвара Сартаева отпустили под домашний арест

Ветерана Вооруженных сил Анвара Сартаева отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщила его адвокат Наталья Силина.

По ее словам, такое решение вынес Бишкекский горсуд.

Напомним, Анвара Сартаева задержали 1 февраля. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 278 (призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами) УК КР. 3 февраля Первомайский районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Адвокат отмечает, что с 2005-го Анвар Сартаев является военным правозащитником на общественных началах. Неоднократно защищал и восстанавливал нарушенные права военнослужащих, сотрудников СИН, МВД и служащих силовых структур. Поднимал значимые для развития силового блока страны вопросы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287308/
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