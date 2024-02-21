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Общество

Снегопад в Бишкеке. В горкенеше считают, что «Тазалык» не справился с уборкой

Последний снегопад в очередной раз показал неготовность «Тазалыка» к зиме. Об этом на постоянной комиссии БГК по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, коммуникациям и экологии заявил депутат Казыбек Эргешов.

Он отметил, что убраны в основном центральные улицы. «А другие улицы, где тоже большое движение, не убраны, поэтому были пробки, гололед, хотя была закуплена новая техника и говорилось о стопроцентной готовности. В чем причина? Работает ли эта техника?» — спросил депутат.

Вице-мэр Жыргалбек Шамыралиев ответил, что новая техника работает.

«Снег шел не переставая, сутками. Навал снега был большой и казалось, что его не убирают. Но это не так. Работа идет, техника движется по графику, ребята четверо суток работали практически без остановок. Только 16 февраля высыпано 530 тонн соли. Это говорит, что снега было много, в среднем от 200 до 300 тонн соли высыпается. И, конечно, минусовая температура сыграла роль. Купленные мини-тракторы позволили увеличить количество охваченных тротуаров. В этом направлении тоже будет вестись работа. На подмогу также выведена техника Бишкекзеленстроя», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287301/
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