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Общество

Какая погода нас ожидает. К концу недели в Бишкеке снова снег и похолодание

К концу этой недели в Бишкеке снова пойдет снег и будет холодно. Такой прогноз дают синоптики.

22 февраля в столице без осадков и будет достаточно тепло. Ночью температура составит до −9 градусов. Днем потеплеет до +3 градусов.

23 февраля будет еще тепло, но погода начнет портиться. Ночью без осадков и до −6 градусов. Днем в Бишкеке будет пасмурно и к вечеру пойдет снег, температура ожидается до −1 градуса.

24 февраля в столице временами будет идти снег. Ночью до −7 градусов, днем — до +1 градуса.

25 февраля также будет идти снег. Ночью будет морозно, до −9 градусов, днем до −1 градуса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287289/
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