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Общество

Штормовое предупреждение. На дорогах Кыргызстана ожидается сход снежных лавин

В горных районах Кыргызстана ожидается сход снежных лавин. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По данным Гидрометеорологической службы, из-за прогнозируемых осадков с 21 по 22 февраля в горных районах Кыргызстана ожидают сход снежных лавин, снежные заносы, снежный накат и гололед.

Речь об участках автодорог:

  • с 55-го 115-й километр автодороги Мырза-Аке — Кара-Кулджа — Алайку;
  • с 292-го по 305-й километр автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт, на перевале Долон и на 353-357-м километрах, на перевале Кызыл-Бель;
  • с 42-го по 44-й и с 60-го по 94-й километры автодороги Казарман — Ак-Тал — Чат, на перевале Кара-Гоо и участке Ийри-Суу;
  • с 45-го по 90-й километр автодороги Каракол — Энилчек, на перевале Чон-Ашуу;
  • с 52-го по 68-й километр автодороги Барскоон — Ак-Шыйрак, на перевале Соок.

В МЧС предупреждают, из-за обледенения дороги скользкие. При проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами в 500 метров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287279/
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