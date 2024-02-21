Какие дороги Кыргызстана закрыты для проезда из-за снега

В Кыргызстане временно закрыты некоторые участки автодорог. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.
Из-за снега и резкого изменения погоды введены ограничения на трассах:
- Мырза Аке-Кара — Кульджа — Алайкуу (закрыта с 45-го по 130-й километр);
- Каракол — Энилчек (закрыта с 82-го по 95-й километр);
- Барскоон — Акшыйрак (закрыта с 45-го по 60-й километр);
- Тюп — Кеген (закрыта с 39-го по 76-й километр).
В ГУОБДД просят водителей заранее планировать свои направления и строго соблюдать Правила дорожного движения.