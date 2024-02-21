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Общество

Какие дороги Кыргызстана закрыты для проезда из-за снега

В Кыргызстане временно закрыты некоторые участки автодорог. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

Из-за снега и резкого изменения погоды введены ограничения на трассах:

  • Мырза Аке-Кара — Кульджа — Алайкуу (закрыта с 45-го по 130-й километр);
  • Каракол — Энилчек (закрыта с 82-го по 95-й километр);
  • Барскоон — Акшыйрак (закрыта с 45-го по 60-й километр);
  • Тюп — Кеген (закрыта с 39-го по 76-й километр).

В ГУОБДД просят водителей заранее планировать свои направления и строго соблюдать Правила дорожного движения.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287264/
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