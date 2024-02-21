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Общество

В Кыргызстане стартовал национальный чемпионат рабочих профессий WorldSkills

В Кыргызстане стартовал национальный чемпионат рабочих профессий Worldskills среди учащихся профессиональных лицеев и колледжей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

Как отметила глава ведомства Догдуркуль Кендирбаевана на церемонии открытия, Кыргызстан присоединился к WorldSkills International в 2023 году как 86-я страна. Она отметила, что это предоставит новые возможности для молодых специалистов.

«Соревнования среди учащихся профессиональных лицеев и колледжей по специальностям сварочной технологии, поварского дела и технологии моды продлятся два дня. Я верю, что лучшие из лучших будут выбраны в состязании и поднимут флаг Кыргызстана на международном чемпионате, который пройдет в Лионе, во Франции», — сказала она.

В конкурсе принимают участие студенты, победившие в региональном туре чемпионата рабочих профессий WorldSkills Кыргызстан. Победителей соревнований определят 22 февраля, им вручат ценные призы и путевки для участия в международном чемпионате, который пройдет в Лионе 10-15 сентября.

WorldSkills — международная некоммерческая ассоциация, целью которой является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации.

Организаторами соревнований WorldSkills в Кыргызской Республике являются Министерство образования и науки, общественный фонд KASEF, партнеры — проект «Программа развития сектора: Навыки для инклюзивного развития», финансируемого Азиатским банком развития и ОсОО «Айко-Сейко».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287252/
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