Сегодня в рубрике «Официально»

Пресс-служба кабмина КР: Подписаны распоряжения, постановления:

— утверждено положение о Национальном центре фтизиатрии;

— создана межведомственная рабочая группа по проверке деятельности частных клиник;

— об утверждении порядка государственной регистрации (перерегистрации) и регистрации прекращения деятельности юридических лиц, филиалов (представительств) в электронной форме.

Пресс-служба президента КР: Подписаны законы, указы:

— ратифицировано Соглашение о правилах выпуска свидетельств на сельхозпродукцию;

— внесены изменения в Закон «О Дорожном фонде»;

— о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс;

— внесены изменения в указ президента.

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