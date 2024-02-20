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Общество

Сегодня в рубрике «Официально»

Пресс-служба кабмина КР: Подписаны распоряжения, постановления:

— утверждено положение о Национальном центре фтизиатрии;
— создана межведомственная рабочая группа по проверке деятельности частных клиник;
— об утверждении порядка государственной регистрации (перерегистрации) и регистрации прекращения деятельности юридических лиц, филиалов (представительств) в электронной форме.

Пресс-служба президента КР: Подписаны законы, указы:

— ратифицировано Соглашение о правилах выпуска свидетельств на сельхозпродукцию;
— внесены изменения в Закон «О Дорожном фонде»;
— о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс;
— внесены изменения в указ президента.

Рубрика «Официально» по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287238/
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