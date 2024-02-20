19:38
USD 89.43
EUR 96.39
RUB 0.96
Общество

Загрязнение воздуха в Бишкеке. Датчики показывают нездоровый уровень

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality Бишкек поднялся на 7-е место.

В 18.00 статус города отмечен как «нездоровый». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 155 (AQI). Информация доступна в режиме реального времени.

На территории посольства США в Кыргызстане также установлена станция. Каждый час информация обновляется. Индекс качества воздуха в районе дипломатической миссии «умеренный» — 76 (AQI).

Индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 — это опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287234/
просмотров: 244
Версия для печати
Материалы по теме
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица вошла в десятку рейтинга
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень умеренный
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень поднялся до умеренного
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень хороший
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Почему этой зимой горожане почти не видят смога
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Датчики показывают умеренный уровень
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Датчики показывают умеренный уровень
Загрязнение воздуха. В Бишкеке умеренный уровень
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Датчики показывают хороший индекс
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Индекс качества умеренный
Популярные новости
Когда в&nbsp;Бишкеке потеплеет, рассказали синоптики Когда в Бишкеке потеплеет, рассказали синоптики
Сильные морозы. В&nbsp;школах Бишкека три дня будут сокращенные уроки Сильные морозы. В школах Бишкека три дня будут сокращенные уроки
Все схемы движения частных автобусов Isuzu в&nbsp;Бишкеке Все схемы движения частных автобусов Isuzu в Бишкеке
Сильные морозы. На&nbsp;ТЭЦ Бишкека сегодня постепенно увеличат нагрузку Сильные морозы. На ТЭЦ Бишкека сегодня постепенно увеличат нагрузку
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
Если вы&nbsp;хотите открыть компанию в&nbsp;ОАЭ: консультацию предоставят специалисты Если вы хотите открыть компанию в ОАЭ: консультацию предоставят специалисты
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
20 февраля, вторник
19:30
Перенос автовокзалов, отключение воды и холод в квартирах. Новости Бишкека Перенос автовокзалов, отключение воды и холод в квартир...
19:17
Разработка Кызыл-Омпола. О чем говорил Садыр Жапаров с сельчанами
19:00
Цифра дня. 1,8 тысячи человек легализовали свое имущество
18:30
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Датчики показывают нездоровый уровень
18:15
Дважды упавший забор в аэропорту Тамчи: чиновники решили использовать сетку