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Общество

Умерла народная артистка Кыргызстана Александра Марусич

Сегодня умерла актриса Александра Марусич. Об этом 24.kg сообщили сотрудники Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова.

Александра Марусич родилась 2 марта 1952 года в городе Реже Свердловской области. После успешного окончания Свердловского театрального училища в 1977-м году начала работать в Русском театре драмы имени Надежды Крупской.

Русского театра драмы
Фото Русского театра драмы. Александра Марусич

Сыграла более 50 ролей современной и классической драматургии.

Указом президента Кыргызской Республики 30 декабря 2021 года Александре Марусич присвоено почетное звание «Народный артист Кыргызской Республики».

24.kg выражает соболезнования родным и близким актрисы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287221/
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