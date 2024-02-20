Умерла народная артистка Кыргызстана Александра Марусич

Сегодня умерла актриса Александра Марусич. Об этом 24.kg сообщили сотрудники Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова.
Александра Марусич родилась 2 марта 1952 года в городе Реже Свердловской области. После успешного окончания Свердловского театрального училища в 1977-м году начала работать в Русском театре драмы имени Надежды Крупской.
Сыграла более 50 ролей современной и классической драматургии.
Указом президента Кыргызской Республики 30 декабря 2021 года Александре Марусич присвоено почетное звание «Народный артист Кыргызской Республики».
24.kg выражает соболезнования родным и близким актрисы.