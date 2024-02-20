У Азалии Алымбаевой редкое заболевание. Ей вновь нужна операция

У Азалии Алымбаевой редкое заболевание — «артериавенозная мальформация». Ей вновь нужна операция. За помощью в Facebook обратился отец девочки, журналист Нурис Алымбаев.

Он написал, что в последнее время дочка, которая перенесла уже несколько операций, опять начала жаловаться на боли в челюсти, но уже не с левой стороны, где проводили операции, а с правой.

«Осмотр известного врача и его вердикт как удар камнем по голове. После операции в Турции мы обрадовались, что на этом мучения нашей девочки Азалии закончатся... Но Азалия стала жаловаться на правую сторону щеки, компьютерная томография показала, что сосуды реканализировались в правую сторону челюсти. Мы много раз связывались с врачом из Турции, он постоянно обещал обсудить это явление с радиологами и другими специалистами и дать ответ. Но прошло уже полгода, как тишина», — написал он.

Тогда родители стали обращаться к другим врачам, и им порекомендовали выйти на профессора из Германии.

«Для нас открыли страшную истину! В нашем случае артериовенозная мальформация неизлечима, ее надо постоянно наблюдать, проверять», — сообщил Нурис Алымбаев.

Профессор сказал родителям, что на данный момент планирует лечение в три этапа, и первый обойдется в 61 тысячу 757 евро, а второй и третий будут зависеть от того, как все пройдет в первом.

Нурис Алымбаев добавил, что благодаря помощи людей удалось собрать средства и оплатить три операции и лечение за пределами страны.