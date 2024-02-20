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Общество
Сюжет: Территориальная реформа

Территориальная реформа. В объединенных айыльных аймаках изберут глав кенешей

Для избрания председателей с 20 по 22 февраля в регионах пройдут организационные сессии кенешей вновь образованных айыльных аймаков. Об этом сообщили в Центризбиркоме.

По его данным, предстоит избрать председателей 117 кенешей объединенных айыльных аймаков из 230 образованных на основе объединения в рамках пилотной административно- территориальной реформы.

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«Организационные сессии кенешей объединенных айыльных аймаков созываются их председателями при содействии местной госадминистрации и территориальных избирательных комиссий», — объяснили в ЦИК.

В комиссии напомнили, что, согласно временному положению о деятельности местных кенешей в рамках проводимой административно-территориальной реформы в пилотном режиме, утвержденному указом президента от 7 февраля 2024 года, полномочия кенешей айыльных аймаков, образующих объединенный айыльный аймак, прекращаются. Кенеш вновь образованного айыльного аймака становится правопреемником.

Депутаты местных кенешей продолжают свою деятельность в составе кенеша айыльного аймака или города, с которым объединены или куда присоединены айыльный аймак, населенный пункт, в которых они были депутатами соответствующих местных кенешей. Их полномочия сохраняются до истечения срока.

В городских кенешах не будут проводиться организационные сессии по избранию председателя кенеша.

Всего по республике было 484 местных кенеша (32 городских и 452 айыльных). В результате изменений в рамках административно-территориальной реформы станет 268 местных кенешей (33 городских и 235 айыльных).

Для консультационной помощи по вопросам организационных сессий объединенных айыльных аймаков в Центризбиркоме запущена горячая линия 1255, работает общественная приемная по телефону 0312660240.

Напомним, в Кыргызстане в пилотном режиме в шести областях, Бишкеке и Оше начали административно-территориальную реформу. В результате укрупнят айыльные аймаки и города, а территория столицы увеличится почти втрое.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287135/
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