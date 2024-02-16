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Общество

Сильные морозы. В школах Бишкека три дня будут сокращенные уроки

В школах Бишкека три дня будут сокращенные уроки. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, департамент образования издал приказ о проведении сокращенных уроков по итогам совещания мэра Айбека Джунушалиева с учетом уточненной информации Гидрометеорологической службы.

17, 19 и 20 февраля занятия первой смены начинаются с 9.00, второй смены должны завершать в 16.00. Уроки будут по 30 минут.

«Детские сады работают в штатном режиме. Однако при желании родители могут оставлять детей дома под присмотром взрослых», — сказали в муниципалитете.

Частным образовательным организациям рекомендовано организовать учебно-воспитательный процесс с учетом информации о погодных условиях от синоптиков.

По всем вопросам можно обращаться по номеру 0709240284.

Мэрия просит с пониманием отнестись к данной ситуации всех участников учебного процесса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286925/
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