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Общество

Сильные морозы. В мэрии обсудили работу тепловых и электрических сетей

В мэрии под председательством градоначальника Айбека Джунушалиева прошло совещание по обеспечению бесперебойной работы тепловых, электрических сетей и подготовке городских служб к предстоящему похолоданию. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

В мэрии напомнили, что, по информации Гидрометеорологической службы, 17 февраля ожидаются резкое изменение погоды и краткосрочные холода.

«На сегодня ситуацию на ТЭЦ Бишкека стабилизировали. По данным руководителей энергокомпаний, все работает в штатном режиме. В случае сильных холодов население столицы бесперебойно будут обеспечивать теплом», — отметили в муниципалитете.

ТЭЦ столицы, Бишкектеплосеть, Бишкекское предприятие электрических сетей, КП «Бишкектеплоэнерго» и их аварийные службы перейдут на усиленный режим.

Кроме того, мэр поручил всем руководителям городских служб, муниципальных предприятий находиться в черте города и сообщать о ситуации в штаб МЧС, перейти на усиленный режим работы и организовать круглосуточное дежурство ответственных сотрудников.

Айбек Джунушалиев поставил задачу взять на контроль социальные объекты города и соблюдение в них теплового режима.

В связи с похолоданием департаменту образования поручили перейти на сокращенный режим обучения в школах. В детских садах будет возможность оставить детей по желанию родителей.

Планируется рекомендовать частным школам принять аналогичные меры.

Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры поручили взять на контроль бесперебойную работу общественного транспорта, МП «Тазалык» — обеспечить своевременную и качественную работу по очистке дорог и тротуаров от снега и наледи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286887/
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