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Общество
Сюжет: Кемпир-Абадское водохранилище

Кемпир-абадское дело. В суде объяснили, почему рассматривали дело без адвоката

В Первомайском районном суде прокомментировали информацию о нарушении прав участников судебного процесса по уголовному делу, связанному с Кемпир-Абадским водохранилищем.

Ранее на странице политика Равшана Джеенбекова опубликовали видео из зала суда, на котором он говорит о том, что заседания проводят без адвокатов.

В суде сообщили, что на очередное судебное заседание не явился адвокат, защищающий интересы Гульнары Джурабаевой, Илгиза Шаменова, Риты Карасартовой и Кубанычбека Капарова. Он направил ходатайство с просьбой отложить рассмотрение уголовного дела на другой день, так как по состоянию здоровья не может присутствовать.

«Выслушав мнения участников судебного разбирательства по ходатайству адвоката, учитывая, что разбирательство находится на стадии оглашения обвинительного акта, суд постановил продолжить рассмотрение дела без его участия. Однако обвиняемые начали нарушать порядок, кричали, скандировали, требуя отложить рассмотрение дела и рассматривать его на открытом судебном заседании. В этой связи на основании статьи 307 Уголовно-процессуального кодекса председательствующий судья постановил удалить Азимбека Бекназарова, Айбека Бузурманкулова, Айданбека Акматова, Жениша Молдокматова, Илгиза Шаменова, Кенешбека Дуйшебаева, Кубанычбека Кадырова, Марата Баязова, Равшана Джеенбекова и Темира Махмудова из зала суда до следующего судебного заседания», — рассказали в суде.

Но обвиняемые не стали подчиняться требованиям конвойной службы и отказались покинуть зал. В связи с этим был объявлен перерыв до 14.00.

«В 14.30 продолжилось рассмотрение дела, но в указанное время не явилась обвиняемая Гульнара Джурабаева. По телефону она сообщила, что в связи с плохим состоянием здоровья обратилась в больницу, где ей назначили амбулаторное лечение. Выслушав мнения участников судебного разбирательства по ее отсутствию, а также учитывая, что в настоящее время разбирательство находится на стадии оглашения обвинительного акта, суд, руководствуясь статьями 301 и 323 УПК, постановил производство в отношении Джурабаевой приостановить до ее выздоровления и продолжить разбирательство в отношении остальных обвиняемых. Далее слово предоставили государственному обвинителю для оглашения обвинительного акта», — добавили в суде.

В связи с окончанием рабочего времени рассмотрение дела отложено на 21 февраля.

В суде сказали, что принимаются все предусмотренные законом меры по защите прав участников судебного разбирательства, а также меры по созданию необходимых условий для осуществления сторонами их процессуальных прав и обязанностей.

  • 22 октября 2022-го создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. С 23 октября начались массовые аресты — 27 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам. В настоящее время под стражей остаются 10 человек.
  • Ряд международных правозащитных организаций — Международное партнерство по правам человека (IPHR), Всемирная организация против пыток (OMCT), Норвежский Хельсинкский комитет (NHC), Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR), «Свобода сейчас» (Freedom Now) и других — неоднократно призывал освободить арестованных в Кыргызстане политиков и активистов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286847/
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