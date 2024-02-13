Построенные в жилмассивах Бишкека электросети передадут в госсобственность

Мэрия Бишкека разработала и внесла в горкенеш проект постановления БГК «О даче согласия на безвозмездное отчуждение в государственную собственность объектов электроснабжения», построенных за счет местного бюджета. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, проект подготовлен в целях эффективного использования существующих объектов недвижимого имущества и обеспечения бесперебойной и эффективной подачи электроэнергии населению, качественной подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду.

Речь идет о построенных сетях электроснабжения и установленных трансформаторных подстанциях в жилых массивах.

В мэрии отмечают, что в целях бесперебойной подачи электроэнергии и удовлетворения социальных нужд жителей новостроек возникла необходимость в передаче указанных объектов электроснабжения на баланс эксплуатируемых организаций.

«На сегодня все трансформаторные подстанции подключены и население пользуется электроэнергией, в свою очередь, ОАО «Северэлектро» взимает абонентскую плату с каждого потребителя. Ежегодно в связи с погодными условиями и в осенне-зимний период наблюдаются нагрузки на трансформаторные подстанции, так как большая часть населения переключается на приборы электрообогрева, что приводит к авариям и выходам из строя объектов электроснабжения. Передача данных объектов на баланс специализированной организации в полной мере устранит данную проблему путем своевременной и качественной эксплуатации объектов электроснабжения», — говорится в справке-обосновании.