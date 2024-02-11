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Общество

Граждан КР просят воздержаться от поездок в Казахстан и Россию. Из-за погоды

Граждан Кыргызстана просят воздержаться от поездок в северные регионы Казахстана и в Российскую Федерацию по автомобильным путям сообщения. Предупреждение в связи с ухудшением погодных условия распространил МИД КР.

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Во внешнеполитическом ведомстве отмечают, что в СМИ соседнего государства распространяется информация о введении ограничений на движение по определенным участкам дорог. В связи с этим наблюдается скопление людей и техники.

«На текущее время, на автодорогах республиканского значения проводятся соответствующие мероприятия по устранению последствий непогоды», — говорится в сообщении.

МИД совместно с соответствующим подразделением МЧС Кыргызстана отслеживает ситуацию с нашими соотечественниками.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286463/
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