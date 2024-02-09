Смерть трехлетней девочки. Родные вышли к Минздраву и требуют наказать виновных

Сегодня у Министерства здравоохранения собрались родные трехлетней девочки, которая 18 декабря скончалась в стоматологии КГМА.

Родители и другие собравшиеся требуют наказать виновных. По их словам, результаты экспертиз различаются.

«Медицинская экспертиза дает заключение, что в ходе введения кетонала и анальгина произошел анафилактический шок. А потом при судебном химическом исследовании внутренних органов трупа говорится, что не обнаружены анальгин, адреналин, димедрол, дексаметазон и кетонал. Как так получилось? Они куда ушли, испарились?» — возмутились собравшиеся.

Они добавили, что будут обращаться в ООН.

«Не дай бог ваш ребенок или другой попадет в такую ситуацию, вы тоже будете экспертизу так делать?» — сказала одна из собравшихся.

С ними встретился министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

«Я встретился, все объяснил. Управление МВД, следователи все объяснили. Следствие идет. То, что от нас зависит: комиссия, все решения мы дали. Следователь сказал, чтобы мы межведомственную комиссию создали, мы создали. Озвучили все решения», — сказал он.

Напомним, девочке сделали общий наркоз, после которого она умерла. Милиция возбудила уголовное дело по статье 146 «Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником» УК КР. Экспертиза установила, что смерть девочки наступила от анафилактического шока, развившегося вследствие введения анальгина и кетонала. Анестезиолога задержали. Минздрав создал комиссию.