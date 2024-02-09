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Общество

Отделение трансплантации костного мозга откроют в Джальской больнице

На базе Национального центра охраны материнства и детства будет открыто отделение трансплантации костного мозга. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава. 

По его данным, министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев и учредитель, председатель правления Кувейтского благотворительного фонда «Ас-Сафа» шейх Мухаммад Абдурахман Аль-Шая посетили отделение детской онкологии и онкогематологии НЦОМиД.

Алымкадыр Бейшеналиев поблагодарил шейха за неоценимую помощь, оказываемую системе здравоохранения Кыргызстана. Благодаря фонду «Ас-Сафа» построено и оснащено всем необходимым медоборудованием современное клинико-диагностическое отделение для детей с онкологическими и другими заболеваниями.

По итогам посещения стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве в целях развития детской онкологической службы в Кыргызстане.

Министр поручил руководству НЦОМиД начать работы по организации отделения трансплантации костного мозга. Шейх Мухаммад Абдурахман Аль-Шая поддержал предложение министра и обещал выделить $150 тысяч на приобретение медицинского оборудования для сбора стволовых клеток, который является ключевым в проведении трансплантации костного мозга.

Министр также провел встречу с детскими онкологами и лаборантами, где дал поручение сформировать бригаду из 10 человек для отправки на обучение по трансплантации костного мозга за рубеж.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286386/
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