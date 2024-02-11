11:28
USD 89.43
EUR 96.34
RUB 0.98
Общество

Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 11 февраля 1969 года

Самым холодным в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 11 февраля 1969 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали −25,3 градуса.

Самым жарким — 11 февраля 2015-го, когда температура составила +18,7 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 года, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры февраля для столицы составляет −0,5 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был февраль 2021 года со средней температурой +3,9 градуса.

Самым холодным — февраль 1931-го со среднемесячной температурой −15,3 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 11 февраля ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха +3 градуса. Днем в столице также будет солнечно. Столбик термометра поднимется до +14 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286306/
просмотров: 273
Версия для печати
Материалы по теме
Прогноз погоды в Кыргызстане на 11 февраля: днем без осадков
На следующей неделе в Бишкеке неустойчивая погода и ожидают снег с дождем
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 10 февраля 1947 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 10 февраля: днем потеплеет
Прогноз погоды в Кыргызстане на 9 февраля: без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 февраля: облачно, местами осадки
К выходным в Бишкеке значительно потеплеет
Прогноз погоды в Кыргызстане на 7 февраля: в Бишкеке возможен снег
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 февраля: без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 5 февраля: в Бишкеке снег не ожидается
Популярные новости
Сколько в&nbsp;Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о&nbsp;рождении и&nbsp;смерти Сколько в Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о рождении и смерти
Массовое увольнение врачей. В&nbsp;Нацгоспитале прокомментировали заявление эксперта Массовое увольнение врачей. В Нацгоспитале прокомментировали заявление эксперта
На&nbsp;следующей неделе в&nbsp;Бишкеке неустойчивая погода и&nbsp;ожидают снег с&nbsp;дождем На следующей неделе в Бишкеке неустойчивая погода и ожидают снег с дождем
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане 7-9 февраля ожидается сход лавин Штормовое предупреждение. В Кыргызстане 7-9 февраля ожидается сход лавин
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в&nbsp;Кыргызстане Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане
&laquo;Санарип Инсан&raquo; расширяет экономические права и&nbsp;возможности молодежи и&nbsp;женщин «Санарип Инсан» расширяет экономические права и возможности молодежи и женщин
11 февраля, воскресенье
11:00
Зависимость от смартфона. Как понять, что ребенка пора спасать Зависимость от смартфона. Как понять, что ребенка пора...
10:12
Акылбек Жапаров в Анкаре посетил несколько крупных компаний
09:30
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 11 февраля 1969 года
09:00
Неделя-24. Бишкеку вернули отопление, и что довело ТЭЦ до аварии
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
10 февраля, суббота
22:35
Подростковый труд. В Бишкеке проверили объекты, где работают дети
22:03
Смелые и непокорные. Журналистка посвятила картину задержанным коллегам
21:28
Самое отчетливое фото вулканического спутника Юпитера получило NASA
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 11 февраля: днем без осадков
20:43
В Джалал-Абадской области задержали объявленного в розыск за разбойное нападение