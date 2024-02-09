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Общество

Курсы кыргызского языка. Адреса, телефоны, цены

Президент Садыр Жапаров 17 июля 2023 года подписал Конституционный закон «О государственном языке Кыргызской Республики». Согласно документу, все госслужащие должны владеть кыргызским языком. Использование кыргызского также становится обязательным в документообороте.

Редакция 24.kg собрала актуальный список курсов кыргызского языка, которые помогут выучить его или усовершенствовать имеющиеся знания.

1

Авторские курсы кыргызского языка Гульмиры Дюшеевой «Тил club»

Адрес: город Бишкек, улица ​Игембердиева, 1а.

Режим работы: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00.

Цена: 45 минут – 200 сомов, групповые занятия – 4 тысячи 500 сомов в месяц.

Телефон: 0777994444. 

2

Образовательный центр «Эклектика»

 Адрес: город Бишкек, проспект Чуй 109а («Восток-5»).

Режим работы: понедельник – суббота, с 08.00 до 21.00.

Цена: групповые занятия – 2 тысячи 300 сомов в месяц (1 час три раза в неделю).

Телефоны: 0312364382, 0558200800. 

3

Авторские курсы кыргызского языка «Кыргыз тил» Виктории Кринвальд

 Адрес: город Бишкек, улица Исы Ахунбаева, 251а.

Режим работы: понедельник – суббота, с 09.00 до 19.00.

Цена: групповые занятия – 3 тысячи сомов в месяц (1 час три раза в неделю).

Телефон: 0557038389. 

4

Учебный центр «Прогресс»

 Адрес: город Бишкек, улица Суеркулова, 10б (9-й микрорайон).

Режим работы: понедельник – суббота, с 08.00 до 20.00.

Цена: групповые занятия – 3 тысячи 200 сомов в месяц.

Телефон: 0504245552. 

5

Авторские курсы кыргызского языка Алисы Исабаевой

 Адрес: город Бишкек, проспект Манаса, 40.

Режим работы: понедельник, среда, пятница, с 12.00 до 20.00.

Цена: групповые занятия – 5 тысяч сомов в месяц (1 час 30 минут 3 раза в неделю).

Телефон: 0700165329, 0550165329. 

6

Языковой центр Перизы Сурантай

Адрес: город Бишкек, улица Табышалиева, 29.

Режим работы: понедельник – пятница, с 09.00 до 18.00.

Цена: групповые занятия – 3 тысячи 500 сомов в месяц, индивидуальные – 1 тысяча 500 сомов (1 час 60 минут).

Телефон: 0555640056. 

7

Языковой центр Эльмиры Каримовой

 Адрес: город Бишкек, улица Туголбай Ата, 52.

Режим работы: понедельник – пятница, с 08.00 до 19.00.

Цена: групповые занятия – 4 тысячи 200 сомов в месяц, индивидуальные – 5 тысяч сомов.

Телефон: 0555629705. 

8

Центр дополнительного образования АУЦА

 Адрес: город Бишкек, улица Токомбаева, 7/6, кампус АУЦА.

Режим работы: понедельник – суббота, с 16.00 до 19.00.

Цена: групповые занятия – 3 тысячи 200 сомов в месяц (1 час 20 минут три раза в неделю), индивидуальные занятия – 700 сомов (40 минут), 1 тысяча 50 сомов (1 час), 1 тысяча 400 сомов (1 час 20 минут).

Телефоны: 0312915022, 0550915022, 0502915022. 

  

 

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286293/
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