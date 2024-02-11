Местность Боз-Бармак и весна в Норусе. Фото читателей 24.kg

Зима постепенно отступает. На этих выходных уже совсем весенняя погода. Так что можно сказать, что в Кыргызстане наступает время пикников и путешествий. Наверняка многим зима уже поднадоела и хочется тепла и зелени.

Поэтому вместе с нашим дизайнером Надеждой Хабичевской отправимся в весну прошлого года. Фотографии она сделала в Норусе.







С нашим журналистом Анастасией Бенгард побываем в предгорьх Бишкека. Фотографии сделаны летом 2023-го.







«Кладбище наших предков 2500-летней давности. Местность Боз-Бармак, недалеко от Балыкчи. Проезжая мимо, остановитесь и отдайте дань памяти своим предкам», — написал Бакыт Шукуралиев о своих фотографиях.





Отправимся на юг Кыргызстана — в Ош. Фотографии Анары Джорабаевой вернут нас в реальность и зиму. Так выглядит заснеженная южная столица.









Завершим наше виртуальное путешествие в Кадамджайском районе — в ущелье Кожокайыр. Там побывал наш постоянный автор Таштемир уулу Алмаз (@jeep_travel_osh).

Фото Таштемир уулу Алмаза. Ущелье Кожокайыр, Кадамджайский район

Надеемся, работы наших авторов не оставили вас равнодушными. А может, вы даже успели заглянуть в собственные архивы и с удовольствием вспомнили свои путешествия по Кыргызстану? Что ж, автором рубрики «Мгновения жизни» может стать любой желающий. И сделать это просто.

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