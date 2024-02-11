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Общество

Местность Боз-Бармак и весна в Норусе. Фото читателей 24.kg

Зима постепенно отступает. На этих выходных уже совсем весенняя погода. Так что можно сказать, что в Кыргызстане наступает время пикников и путешествий. Наверняка многим зима уже поднадоела и хочется тепла и зелени.

Поэтому вместе с нашим дизайнером Надеждой Хабичевской отправимся в весну прошлого года. Фотографии она сделала в Норусе.

С нашим журналистом Анастасией Бенгард побываем в предгорьх Бишкека. Фотографии сделаны летом 2023-го.

«Кладбище наших предков 2500-летней давности. Местность Боз-Бармак, недалеко от Балыкчи. Проезжая мимо, остановитесь и отдайте дань памяти своим предкам», — написал Бакыт Шукуралиев о своих фотографиях.

Отправимся на юг Кыргызстана — в Ош. Фотографии Анары Джорабаевой вернут нас в реальность и зиму. Так выглядит заснеженная южная столица.

Завершим наше виртуальное путешествие в Кадамджайском районе — в ущелье Кожокайыр. Там побывал наш постоянный автор Таштемир уулу Алмаз (@jeep_travel_osh).

Таштемир уулу Алмаза
Фото Таштемир уулу Алмаза. Ущелье Кожокайыр, Кадамджайский район

Надеемся, работы наших авторов не оставили вас равнодушными. А может, вы даже успели заглянуть в собственные архивы и с удовольствием вспомнили свои путешествия по Кыргызстану? Что ж, автором рубрики «Мгновения жизни» может стать любой желающий. И сделать это просто.

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Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

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Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286162/
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