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Общество

Штормовое предупреждение. В Кыргызстане 7-9 февраля ожидается сход лавин

В Кыргызстане с 7 по 9 февраля ожидаются сход снежных лавин, снежные заносы, снежный накат и гололедица. Об этом сообщает МЧС.

Резкие изменения погоды прогнозируются на участках дорог:

  • со 121-го по 138-й километр (перевал Тоо-Ашуу);
  • со 198-го по 260-й километр (перевал Ала-Бель, ущелье Чычкан);
  • с 55-го по 115-й километр дороги Мырза-Аке — Кара-Кулжа — Алайкуу;
  • с 68-го по 101-й километр на перевале Ала-Бука — Каныш-Кыя;
  • с 0-го по 3-й километр на автодороге Красная горка — Акташ.

МЧС рекомендует водителям при движении на дорогах быть осмотрительными, держать низкую скорость, соблюдать осторожность. Отправляясь в дальнюю дорогу на автомобиле, не забудьте взять с собой лекарства, еду, воду, лопату и цепи противоскольжения. На автодорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию 500 метров.

В случае аварии звоните по номеру 112. Звонок бесплатный. Доступен 24 часа в сутки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286130/
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