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Общество

Книгу президента передадут научно-исследовательским институтам и Академии наук

Полторы тысячи экземпляров книги президента Садыра Жапарова «Жаңы Кыргызстанды куруунун багыты» («Путь построения нового Кыргызстана») поступили в Министерство образования и науки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Книгу, в которой определены направления идеологии нации и государства, их значение для роста государства и сохранения нерушимого единства народа, доставят в 72 научно-исследовательских института, а Центральной научной библиотеке Национальной академии наук передадут 20 экземпляров», — сообщили в ведомстве.

пресс-службы Минобразования
Фото пресс-службы Минобразования. Книга президента Садыра Жапарова

Ранее сообщалось, что книга состоит из четырех частей:

  1. Появление идеи создания нового Кыргызстана.
  2. Основные идеологические направления страны.
  3. Национальные традиции, особенности, культура народа.
  4. Заключительная.

В прошлом году 41 тысячу экземпляров раздали региональным библиотекам и различным учреждениям страны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286115/
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