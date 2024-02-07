Книгу президента передадут научно-исследовательским институтам и Академии наук

Полторы тысячи экземпляров книги президента Садыра Жапарова «Жаңы Кыргызстанды куруунун багыты» («Путь построения нового Кыргызстана») поступили в Министерство образования и науки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Книгу, в которой определены направления идеологии нации и государства, их значение для роста государства и сохранения нерушимого единства народа, доставят в 72 научно-исследовательских института, а Центральной научной библиотеке Национальной академии наук передадут 20 экземпляров», — сообщили в ведомстве.

Фото пресс-службы Минобразования. Книга президента Садыра Жапарова

Ранее сообщалось, что книга состоит из четырех частей:

Появление идеи создания нового Кыргызстана. Основные идеологические направления страны. Национальные традиции, особенности, культура народа. Заключительная.

В прошлом году 41 тысячу экземпляров раздали региональным библиотекам и различным учреждениям страны.