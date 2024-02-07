К выходным в Бишкеке значительно потеплеет

К концу этой недели в Бишкеке значительно потеплеет. Такой прогноз дают синоптики.

Завтра, 8 февраля, в столице будет не совсем комфортная погода. Ночью будет идти снег и температура составит −3 градуса. В первой половине дня также возможен снег. Температура — до +3 градусов.

В пятницу, 9 февраля в Бишкеке без осадков. Температура воздуха ночью до −2 градусов. Днем в столице будет солнечно, воздух прогреется до +11 градусов.

В субботу, 10 февраля также будет солнечно. Ночью температура составит до +2 градусов, днем — до +13 градусов.

В воскресенье, 11 февраля в Бишкеке осадков не ожидается. Температура ночью — до +1 градус, днем — до +11 градусов.