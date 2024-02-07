14:41
USD 89.43
EUR 96.11
RUB 0.98
Общество

К выходным в Бишкеке значительно потеплеет

К концу этой недели в Бишкеке значительно потеплеет. Такой прогноз дают синоптики.

Завтра, 8 февраля, в столице будет не совсем комфортная погода. Ночью будет идти снег и температура составит −3 градуса. В первой половине дня также возможен снег. Температура — до +3 градусов.

В пятницу, 9 февраля в Бишкеке без осадков. Температура воздуха ночью до −2 градусов. Днем в столице будет солнечно, воздух прогреется до +11 градусов.

В субботу, 10 февраля также будет солнечно. Ночью температура составит до +2 градусов, днем — до +13 градусов.

В воскресенье, 11 февраля в Бишкеке осадков не ожидается. Температура ночью — до +1 градус, днем — до +11 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286106/
просмотров: 343
Версия для печати
Материалы по теме
Прогноз погоды в Кыргызстане на 7 февраля: в Бишкеке возможен снег
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 февраля: без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 5 февраля: в Бишкеке снег не ожидается
Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 февраля: облачно, без осадков
В Бишкеке ненадолго потеплеет, но потом снова пойдет снег
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 3 февраля 1957 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 февраля: немного потеплеет
В ближайшие дни в Кыргызстане ожидается потепление — глава МЧС
Прогноз погоды в Кыргызстане на 2 февраля: будет холодно
Прогноз погоды в Кыргызстане на 1 февраля: в Бишкеке днем снег не ожидается
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке ненадолго потеплеет, но&nbsp;потом снова пойдет снег В Бишкеке ненадолго потеплеет, но потом снова пойдет снег
Проезд в&nbsp;общественном транспорте подорожал. Что об&nbsp;этом думают жители Бишкека Проезд в общественном транспорте подорожал. Что об этом думают жители Бишкека
Социальный контракт. Как получить от&nbsp;государства 100 тысяч сомов Социальный контракт. Как получить от государства 100 тысяч сомов
Дату отключения горячей воды в&nbsp;Бишкеке изменят, а&nbsp;срок увеличат Дату отключения горячей воды в Бишкеке изменят, а срок увеличат
Бизнес
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в&nbsp;Кыргызстане Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане
&laquo;Санарип Инсан&raquo; расширяет экономические права и&nbsp;возможности молодежи и&nbsp;женщин «Санарип Инсан» расширяет экономические права и возможности молодежи и женщин
Как ортопеды Acıbadem возвращают здоровье опорно-двигательного аппарата Как ортопеды Acıbadem возвращают здоровье опорно-двигательного аппарата
7 февраля, среда
14:38
Бишкекглавархитектура утвердила эскизы остановок общественного транспорта Бишкекглавархитектура утвердила эскизы остановок общест...
14:31
Президентский камерный оркестр «Манас» приглашает на вечер любви при свечах
14:16
К выходным в Бишкеке значительно потеплеет
14:01
Кыргызстанцы могут использовать накопительную часть пенсии при покупке жилья
13:42
Акылбек Жапаров с официальным визитом посетит Турцию