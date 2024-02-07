Проведена первая национальная олимпиада школьников по робототехнике Stem first. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, в олимпиаде участвовали 160 учеников от 6 до 16 лет. Участники от 6 до 10 лет соревновались в категории FIRST LEGO League Explore, от 10 до 16 лет — в категории FIRST LEGO League Challenge.

В ходе олимпиады проводились интересные состязания роботов и показательные игры, а команды в различных категориях представили и защищали инновационные проекты.

«Основная цель олимпиады — развитие технологической и инновационной грамотности, критического мышления, навыков программирования и творческих способностей, а также формирование сообщества STEM-школ в Кыргызской Республике», — отметили в ведомстве.

Фото пресс-службы Минобразования. Участники олимпиады

Олимпиада организована Министерством образования и науки при поддержке образовательного комплекса «Маариф».