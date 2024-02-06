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Общество

Передвижные приемные милиции провели для граждан более 16 тысяч консультаций

В Кыргызстане на сегодня работают 59 передвижных приемных милиции. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, за три года передвижные приемные совершили по республике более 19 тысяч выездов.

«Их сотрудники посетили около 58 тысяч 690 граждан, обработали 23 тысячи 777 обращений и заявлений, из которых 2 тысячи 410 связаны с безопасностью, более 10 тысяч обращений направлены в органы самоуправления и другие госорганы», — говорится в сообщении.

В МВД напомнили, что передвижные экипажи не только регистрируют обращения граждан, но и оказывают юридические и правовые консультации населению. Всего — 16 тысяч 961 консультация.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286001/
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