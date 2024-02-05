22:11
USD 89.32
EUR 97.18
RUB 0.99
Общество

В Бишкеке состоится благотворительный концерт для помощи больным детям

В Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова 11 февраля состоится благотворительный концерт «Созвездие добра». Об этом сообщает благотворительный фонд Help the children-SКD в соцсетях.

В концерте примут участие звезды кыргызской эстрады Бек Исраилов, Айым Айылчиева, Жийдеш Идирисова, Омар, Кайрат Примбердиев, Салтанат Аширова, группы «Кайрос», Combo Music Band и многие другие.

Весь доход от продажи билетов будет направлен в поддержку детей, столкнувшихся с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285970/
просмотров: 181
Версия для печати
Материалы по теме
Двухнедельной Софии срочно требуется операция на сердце. Объявлен сбор
Афиша Бишкека на неделю: цирковое шоу, выставки и детские спектакли
Афиша Бишкека на выходные: новогодние спектакли и шоу-программы
У Сабины Нурманбетовой диагностировали рак. Нужны средства для замены сустава
Афиша Бишкека на выходные: предновогодние спектакли, мастер-классы и концерты
Афиша Бишкека на выходные: «Любовь и голуби», мастер-классы и фестивали
Афиша Бишкека на неделю: фестиваль молодежных театров, выставки и «Щелкунчик»
Мальчику со спинальной мышечной атрофией нужен ИВЛ. Объявлен сбор
Афиша Бишкека на неделю: «Мастер и Маргарита», балет и выставки
Афиша Бишкека на неделю: кинофестиваль, концерты и выставки
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке ненадолго потеплеет, но&nbsp;потом снова пойдет снег В Бишкеке ненадолго потеплеет, но потом снова пойдет снег
Проезд в&nbsp;общественном транспорте подорожал. Что об&nbsp;этом думают жители Бишкека Проезд в общественном транспорте подорожал. Что об этом думают жители Бишкека
Такси Бишкека. Куда звонить и&nbsp;у&nbsp;каких служб есть приложения Такси Бишкека. Куда звонить и у каких служб есть приложения
Рак. Что важно о&nbsp;нем знать и&nbsp;как снизить риск заболевания Рак. Что важно о нем знать и как снизить риск заболевания
Бизнес
&laquo;Санарип Инсан&raquo; расширяет экономические права и&nbsp;возможности молодежи и&nbsp;женщин «Санарип Инсан» расширяет экономические права и возможности молодежи и женщин
Как ортопеды Acıbadem возвращают здоровье опорно-двигательного аппарата Как ортопеды Acıbadem возвращают здоровье опорно-двигательного аппарата
Ежегодная новогодняя акция суперпризов от&nbsp;Samsung Electronics успешно завершена! Ежегодная новогодняя акция суперпризов от Samsung Electronics успешно завершена!
Удобно и&nbsp;просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay Удобно и просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay
5 февраля, понедельник
22:00
Насилие над женщинами. Куда жертвы могут обратиться за помощью Насилие над женщинами. Куда жертвы могут обратиться за ...
21:43
В Бишкеке состоится благотворительный концерт для помощи больным детям
21:21
Минтруда Кыргызстана внедрит новый механизм занятости безработной молодежи
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 февраля: без осадков
20:44
В театральном проекте вуза Великобритании приняли участие более 70 кыргызстанцев