В Бишкеке состоится благотворительный концерт для помощи больным детям

В Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова 11 февраля состоится благотворительный концерт «Созвездие добра». Об этом сообщает благотворительный фонд Help the children-SКD в соцсетях.

В концерте примут участие звезды кыргызской эстрады Бек Исраилов, Айым Айылчиева, Жийдеш Идирисова, Омар, Кайрат Примбердиев, Салтанат Аширова, группы «Кайрос», Combo Music Band и многие другие.

Весь доход от продажи билетов будет направлен в поддержку детей, столкнувшихся с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями.