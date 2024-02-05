В фостерных семьях Кыргызстана воспитывается 207 детей

В фостерных семьях воспитывается 207 детей. Такие данные приводит Министерство труда, социального обеспечения и миграции.

Как отметила замминистра Жаныл Алыбаева, фостерные семьи — это одна из альтернативных форм семейного воспитания, которая успешно реализуется в стране.

«Данный институт способствует предотвращению попадания детей в интернаты, он реализуется с 2014-го. На сегодня уже 207 детей размещены в 106 приемных семьях, каждая из которых заключила договор с территориальным подразделением министерства», — сказала она.

Жаныл Алыбаева заметила, что в прошлом году было проведено почти 326 тысяч подворовых обходов с целью выявления детей трудовых мигрантов, оставшихся без попечения, и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

«По итогам обходов выявлено 88 тысяч детей мигрантов, с родителями проводилась работа о необходимости оформлять их под опеку. По итогам обходов опека оформлена на 1,2 тысячи детей, 57 направлены в фостерные семьи, 53 — в интернатные учреждения», — подчеркнула она.

По словам замминистра, в настоящее время в 137 интернатах проживает 9,9 тысячи детей. Из них только 5 процентов — сироты, у остальных есть родители.