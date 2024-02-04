Авария на ТЭЦ. Под завалами спасатели нашли собаку и отвезли к ветеринару

Под завалами на ТЭЦ Бишкека спасатели МЧС нашли собаку, которая получила ожоги и травмы. Об этом сообщается на странице благотворительного фонда «Добрые руки Кыргызстан» в Facebook.

По данным волонтеров, помогающих бездомным животным, пса срочно привезли в ветеринарную клинику.

«Позвонили в фонд и попросили заняться собакой. У нее ожоги, обожженные морда, веки, уши, лапы. И собака пролежала под завалами почти три дня, низкая температура и обезвоживание. Сейчас ей делают капельницу, так как от сдавливания сильно страдают почки. И греют. Огромная благодарность сотрудникам МЧС, которые нашли собаку и, не раздумывая, повезли в клинику спасать! Оставили и уехали дальше разбирать завалы. Спасибо за человеческое отношение», — написали пост волонтеры.