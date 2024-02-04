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Общество

В Кыргызстане утром зафиксировали землетрясение — Институт сейсмологии

В Кыргызстане сегодня утром зафиксировали землетрясение. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук.

По его данным, 4 февраля подземные толчки зафиксированы в 00.02 и 07.18. Очаг утреннего землетрясения располагался на территории Китая — в 45 километрах к юго-востоку от села Бедел и 146 километрах к югу от города Каракол. В Беделе интенсивность землетрясения составила 3 балла.

За последние сутки на территории Китая зарегистрировано шесть землетрясений, из них пять ощущались в Кыргызстане, информирует Институт сейсмологии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285876/
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