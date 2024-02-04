Запретить ввоз и реализацию электронных сигарет в Кыргызстане предложил нардеп

Депутат Жогорку Кенеша Шаирбек Ташиев выступил за запрет электронных сигарет в Кыргызстане. Законопроект вынесли на общественное обсуждение.
В частности за использование электронных сигарет предлагается штрафовать физических лиц на 400 расчетных показателей (40 тысяч сомов), юридических — на 600 расчетных показателей (60 тысяч сомов).
Реализация электронных сигарет влечет штраф для физических лиц в размере 500 расчетных показателей (50 тысяч сомов), юридических — 650 расчетных показателей (65 тысяч сомов).
Нардеп отмечает, что в последние годы значительно возросло использование электронных сигарет среди школьников.
«Никто не знает о составе и химических компонентах жидкостей. Некоторые ароматизаторы, которые придают сигаретам приятный запах и вкус, могут вызывать аллергические реакции. Использование электронных сигарет может привести к развитию бронхиальной астмы», — говорится в справке-обосновании.
Отметим, ранее запретить использование вейпов и электронных сигарет предлагал депутат Улан Бакасов.