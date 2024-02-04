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Общество

Запретить ввоз и реализацию электронных сигарет в Кыргызстане предложил нардеп

Депутат Жогорку Кенеша Шаирбек Ташиев выступил за запрет электронных сигарет в Кыргызстане. Законопроект вынесли на общественное обсуждение.

Поправки предусматривают запрет на ввоз, реализацию и употребление электронных сигарет, которые имеют резервуар со специальной жидкостью-наполнителем. 

В частности за использование электронных сигарет предлагается штрафовать физических лиц на 400 расчетных показателей (40 тысяч сомов), юридических — на 600 расчетных показателей (60 тысяч сомов).

Реализация электронных сигарет влечет штраф для физических лиц в размере 500 расчетных показателей (50 тысяч сомов), юридических — 650 расчетных показателей (65 тысяч сомов).

За ввоз электронных сигарет предлагают наказывать штрафом от 1,5 тысячи до 2 тысяч расчетных показателей (150-200 тысяч сомов) или лишением свободы на срок от одного до двух лет.

Нардеп отмечает, что в последние годы значительно возросло использование электронных сигарет среди школьников.

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«Никто не знает о составе и химических компонентах жидкостей. Некоторые ароматизаторы, которые придают сигаретам приятный запах и вкус, могут вызывать аллергические реакции. Использование электронных сигарет может привести к развитию бронхиальной астмы», — говорится в справке-обосновании.

Отметим, ранее запретить использование вейпов и электронных сигарет предлагал депутат Улан Бакасов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285873/
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