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Общество

Нацбанк предупреждает: Кыргызско-Чешского банка в Кыргызстане нет

В социальной сети Instagram появилась страница ОАО «Кыргызско-Чешский Банк». Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка Кыргызстана.

На странице указано, что банк позиционирует себя первым банком в Кыргызстане с чешским капиталом, представляющим банковские услуги.

«Официально предупреждаем, что в реестре коммерческих банков Национального банка Кыргызской Республики такой банк не значится. Обращений по созданию данного банка в Национальный банк не поступало. Поэтому просим граждан быть осторожными», — предупредили в НБ КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285838/
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