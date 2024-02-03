Нацбанк предупреждает: Кыргызско-Чешского банка в Кыргызстане нет

В социальной сети Instagram появилась страница ОАО «Кыргызско-Чешский Банк». Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка Кыргызстана.

На странице указано, что банк позиционирует себя первым банком в Кыргызстане с чешским капиталом, представляющим банковские услуги.

«Официально предупреждаем, что в реестре коммерческих банков Национального банка Кыргызской Республики такой банк не значится. Обращений по созданию данного банка в Национальный банк не поступало. Поэтому просим граждан быть осторожными», — предупредили в НБ КР.