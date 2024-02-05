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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 5 февраля переменная облачность. Температура воздуха ожидается +4 градуса. День увеличился до 10 часов 6 минут.

Памятные даты

Город Фрунзе переименовали в Бишкек

Произошло это в 1991 году по решению Верховного Совета Киргизской ССР. Городу возвращено историческое название.

Название Фрунзе столица Кыргызстана получила 12 мая 1926-го в честь государственного деятеля, военачальника Михаила Фрунзе. До этого город именовался Пишпеком.

Люди, которые меняли мир

Родился композитор Сардарбек Жумалиев

из интернета
Фото из интернета. Сардарбек Жумалиев

Родился 5 февраля 1941 года в селе Жар-Башы Кантского района. Кыргызский композитор, дирижер, заслуженный артист КР.

Является автором более 100 оркестровых произведений и аранжировал для оркестра народных инструментов более 70 песен кыргызских мелодистов и композиторов, среди них «Таң сыры», «Сары-Челек», «Сен менин жазылбаган ырларымсың», «Жаңы жылды тосолу», «Ысык-Ата Арашан», «Махабат мекени», «Кетпейм сага жолукмайынча».

Автор гимнов Национального университета КР и нескольких ведомств.

Сейчас Сардарбек Жумалиев — дирижер Академического оркестра народных инструментов имени Карамолдо Орозова Кыргызской национальной филармонии.

Умер народный художник КР Жоомарт Кадралиев

azattyk.org
Фото azattyk.org. Жоомарт Кадралиев
Родился 18 июля 1946 года в селе Сары-Булак Жайылского района Чуйской области.

Создал большое количество станковых произведений, наполненных философскими размышлениями художника о жизни, природе, непреходящих ценностях человеческого бытия.

К 3000-летию Оша создал монументальную сюжетно-историческую композицию «Заря от веков» в фойе Ошской областной филармонии.

из интернета
Фото из интернета. В 2007 году творческой группой под руководством Жоомарта Кадралиева в Москве установлен памятник Манасу

Жоомарт Асаналиевич известен и как композитор, автор популярных музыкальных произведений.

Лауреат Государственной премии имени Токтогула, кавалер ордена «Манас» III степени.

Умер 5 февраля 2015-го.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285808/
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