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Общество

Соцфонд Кыргызстана назвал фейковыми сообщения о повышении пенсионного возраста

Недавно в интернете появилась недостоверная информация о предполагаемом повышении возраста выхода на пенсию. Об этом сообщили в Соцфонде.

Там категорически опровергли информацию, отметив, что на сегодня не принимались и не рассматривались какие-либо изменения в отношении возраста выхода на пенсию: мужчины в 63 года, женщины в 58 лет.

Соцфонд утверждает, что любая информация о подобных изменениях является фейковой и направлена на введение граждан в заблуждение.

«Просим вас быть бдительными и ориентироваться только на официальные источники информации. Любые изменения в законодательстве, касающиеся пенсионного возраста, будут объявлены и опубликованы в официальных источниках, таких как официальный веб-сайт и страницы в социальных сетях Соцфонда КР, СМИ, и других официальных каналах», — добавили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285805/
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