Афиша Бишкека на неделю: спектакли, концерт и выставки

6-9 февраля. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

2-11 февраля. Выставка «Графика»

25 выпускников и студентов отделения графики КГХУ имени Чуйкова представят свои работы.

Галерея «Дубовый парк» Союза художников, 11.00-17.00.

5-13 февраля. Выставка

Вас ждет увлекательное исследование культуры Центральной Азии через взгляд талантливой художницы Бегимай Исаевой.

Ресторан Zerno, 11.00-23.00.

7-26 февраля. Выставка «Городские мотивы»

В выставке принимают участие молодые, но уже известные художники Талгат Бокоев и Жаныбек Суйунбеков.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-21.00.

8 февраля. Спектакль «Дура & Дурочка»

Повзрослевшая Золушка, работающая не покладая рук и в одиночку воспитывающая сына, встречает старую фею, которая дарит надежду на счастливое будущее. Вот только в сказке все чудесным образом решается при помощи волшебной палочки, а в жизни наоборот. А жить в современном мире не становится легче. Его спасут любовь и доброта.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

9-10 февраля. Спектакль «Дракон» (фантасмагория)

За основу взят сказочный сюжет народов Юго-Восточной Азии о драконе, которого нельзя победить, потому что победитель сам обращается в дракона, и только юноша с чистыми помыслами может убить чудовище.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.

9 февраля. Спектакль «Убийцы»

Спектакль об учительнице химии, которая живет воспоминаниями, яркость которых почти материальна. Однажды в дверь женщины позвонит давний ученик, мрачноватый и странноватый молодой человек, и признается ей в любви.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

9 февраля. Концерт Anime World

В волшебной программе в сопровождении красивейшего видео-арта: «Атака Титанов», «Навсикая из Долины ветров», «Наруто», «Ходячий замок», «Принцесса Мононоке», «Тетрадь смерти», «Эльфийская песнь», «Небесный замок Лапута», «Унесенные призраками», «Мой сосед Тоторо», «Ведьмина служба доставки» в исполнении оркестра и солистов.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.