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Общество

Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 3 февраля 1957 года

Самым холодным в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 3 февраля 1957 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали −29,4 градуса.

Самым жарким — 3 февраля 2020-го, когда температура составила +14,9 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 года, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры февраля для столицы составляет −0,5 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был февраль 2021 года со средней температурой +3,9 градуса.

Самым холодным — февраль 1931-го со среднемесячной температурой −15,3 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 3 февраля ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха −9 градусов. Днем в столице также будет солнечно. Столбик термометра поднимется до +4 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285739/
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