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Общество

Младший брат Райымбека Матраимова ушел с поста заместителя главы «Ошгаза»

Тилек Матраимов покинул пост заместителя директора предприятия «Ошгаз». Информацию 24.kg подтвердили сотрудники компании.

По их словам, Матраимов не приходит на работу с момента выхода в отпуск.

Заместителем директора «Ошгаза» Тилек Матраимов был назначен в марте 2022 года.

До этого он занимал должность акима Кара-Суйского района Ошской области. После октябрьских событий ушел в отставку. 9 октября 2021 года Тилек Матраимов был задержан по подозрению в незаконном пересечении кыргызско-узбекской границы. В отношении него возбудили уголовное дело. Ошский городской суд оштрафовал его на 220 тысяч сомов и отправил под домашний арест.

Отметим, Тилек Матраимов — младший брат бывшего заместителя председателя Таможенной службы Райымбека Матраимова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285654/
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