В Астане из атриума Национального музея убрали памятник Нурсултану Назарбаеву

В Астане из атриума Национального музея убрали памятник экс-президенту Нурсултану Назарбаеву. Об этом сообщают казахские СМИ.

По их данным, он является имуществом музея и в связи с изменениями концепции холла будет находиться на постоянном хранении в фонде музея. Отмечается, что в рамках празднования 10-летия Национального музея, который отметит юбилей в июле, по поручению министра культуры и информации в 2024 году был начат процесс усовершенствования музейного пространства с привлечением отечественных и зарубежных экспертов.

Это не первый случай, когда в Казахстане убирают памятники Назарбаеву — после сноса монумента экс-президенту в ходе январских событий в Талдыкоргане памятник бывшему самоназванному елбасы снесли на территории Национального университета обороны в Астане, кроме того, фотографию Назарбаева убрали из алматинского метрополитена.