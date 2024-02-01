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Общество

Из каких населенных пунктов приезжают маршрутки на новый автовокзал Бишкека

Из каких населенных пунктов приезжают маршрутки на новый автовокзал Бишкека, рассказали в пресс-службе мэрии.

По ее данным, на новом автовокзале созданы условия для пассажиров и водителей: большой зал ожидания на 60 мест, малый зал ожидания на 36 мест, три кассовых зала, комната матери и ребенка, камера хранения, диспетчерская, комната нарколога, место технического осмотра транспорта, комната отдыха для водителей, столовая и перрон для посадки пассажиров.

Автовокзал обслуживается маршрутными такси, которые развозят граждан в регионы.

На сегодня с автовокзалом сотрудничают:

  • ОсОО «Вестерн Транс Сервис» — село Джети-Огуз — Бишкек;
  • ОсОО «Токо+» — село Джети-Огуз — Бишкек;
  • ОсОО «Чон Ак-Суу» — село Григорьевка — Бишкек;
  • ОсОО «Танкы Жол» — село Ак-Суу — Бишкек;
  • ОсОО «Жоломан» — Каракол — Бишкек;
  • ОсОО «Тон Бишкек» — село Боконбаево — Бишкек;
  • ОсОО «ТанкыЖол» — село Ананьево — Бишкек;
  • ОсОО «Аэропорт Тамчы» — село Тамчи — Бишкек;
  • ОсОО «Чок-Тал» — село Чок-Тал — Бишкек;
  • ОсОО «Барскон Тур транс» — село Барскон — Бишкек;
  • ОсОО «Сапар Такси» — Нарын — Бишкек;
  • ОсОО «Босого-Транс» — село Ат-Башы — Бишкек;
  • АО «Тулпар» — село Темир, Канат — Бишкек;
  • ИП «Нурдан плюс» — Каракол — Бишкек;
  • ИП «Нурдан плюс» — село Тюп — Бишкек;
  • ОАО «Автомобилист» — Каракол — Бишкек;
  • ОсОО «Селенга» — село Тюп — Бишкек;
  • ОсОО «Кутту Жол» — село Тюп — Бишкек;
  • АО «Тулпар» — село Темир — Бишкек;
  • ОсОО «Эсен Транс» — село Джети-Огуз — Бишкек.

Для удобства пассажиров, прибывающих из регионов, организованы городские линии с автовокзала в Бишкек: автобусный маршрут № 34 и микроавтобусные № 285, 221, 211, 123, 104. Также планируется открыть экспресс-маршруты и автобусный маршрут № 192.

«Решение об организации новых автовокзалов за пределы города направлено на улучшение инфраструктуры столицы и решение проблемы пробок вокруг автовокзалов, улучшение экологии и создание всех благоприятных условий для жителей», — отметили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285627/
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