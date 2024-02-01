Из каких населенных пунктов приезжают маршрутки на новый автовокзал Бишкека, рассказали в пресс-службе мэрии.

По ее данным, на новом автовокзале созданы условия для пассажиров и водителей: большой зал ожидания на 60 мест, малый зал ожидания на 36 мест, три кассовых зала, комната матери и ребенка, камера хранения, диспетчерская, комната нарколога, место технического осмотра транспорта, комната отдыха для водителей, столовая и перрон для посадки пассажиров.

Автовокзал обслуживается маршрутными такси, которые развозят граждан в регионы.

На сегодня с автовокзалом сотрудничают:

ОсОО «Вестерн Транс Сервис» — село Джети-Огуз — Бишкек;

ОсОО «Токо+» — село Джети-Огуз — Бишкек;

ОсОО «Чон Ак-Суу» — село Григорьевка — Бишкек;

ОсОО «Танкы Жол» — село Ак-Суу — Бишкек;

ОсОО «Жоломан» — Каракол — Бишкек;

ОсОО «Тон Бишкек» — село Боконбаево — Бишкек;

ОсОО «ТанкыЖол» — село Ананьево — Бишкек;

ОсОО «Аэропорт Тамчы» — село Тамчи — Бишкек;

ОсОО «Чок-Тал» — село Чок-Тал — Бишкек;

ОсОО «Барскон Тур транс» — село Барскон — Бишкек;

ОсОО «Сапар Такси» — Нарын — Бишкек;

ОсОО «Босого-Транс» — село Ат-Башы — Бишкек;

АО «Тулпар» — село Темир, Канат — Бишкек;

ИП «Нурдан плюс» — Каракол — Бишкек;

ИП «Нурдан плюс» — село Тюп — Бишкек;

ОАО «Автомобилист» — Каракол — Бишкек;

ОсОО «Селенга» — село Тюп — Бишкек;

ОсОО «Кутту Жол» — село Тюп — Бишкек;

АО «Тулпар» — село Темир — Бишкек;

ОсОО «Эсен Транс» — село Джети-Огуз — Бишкек.

Для удобства пассажиров, прибывающих из регионов, организованы городские линии с автовокзала в Бишкек: автобусный маршрут № 34 и микроавтобусные № 285, 221, 211, 123, 104. Также планируется открыть экспресс-маршруты и автобусный маршрут № 192.

«Решение об организации новых автовокзалов за пределы города направлено на улучшение инфраструктуры столицы и решение проблемы пробок вокруг автовокзалов, улучшение экологии и создание всех благоприятных условий для жителей», — отметили в мэрии.