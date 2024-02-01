Мэрии передают в собственность участки и здание, где открыли новый автовокзал

Мэрии Бишкека передают в собственность участки и здание, где открыли новый автовокзал. Об этом говорится в проекте постановления БГК «О даче согласия на принятие в муниципальную собственность объектов государственной собственности для организации автовокзала». Документ вынесли на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, целью и задачей проекта является повышение качества обслуживания пассажиров на маршрутах международного и междугороднего сообщения путем передачи объектов государственной собственности в муниципальную собственность Бишкека для организации автовокзала.

Читайте по теме В Бишкеке заработал новый автовокзал

В Законе «О статусе столицы» говорится, что к вопросам местного значения на территории Бишкека относится организация въезда иногороднего транспорта в столицу.

«На сегодня в Бишкек из регионов страны и соседних государств заезжают более 1 тысячи транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров. Это обстоятельство является причиной образования заторов на дорогах столицы, нарушения условий парковки транспортных средств, повышения риска возникновения дорожно-транспортных происшествий, что в совокупности влечет за собой ухудшение экологического состояния и внешнего облика столицы», — говорится в документе.

Напомним, вокзал начал работать в начале января. Он находится на пересечении улицы Алма-Атинской и объездной дороги.