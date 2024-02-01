17:59
USD 89.32
EUR 96.64
RUB 1.00
Общество

Минюст Кыргызстана запускает единую информационную систему нотариата — 2.0

С 1 февраля 2024 года вступает в силу приказ Министерства юстиции о запуске Единой информационной системы нотариата — 2.0. Такие данные приводит пресс-служба ведомства.

Автоматизированная информационная система «Электронный нотариат — 1» перестанет работать. С этого времени нотариусы в реестровых журналах будут указывать уникальный реестровый номер, выдаваемый Единой информационной системой нотариата — 2.0.

«Этот шаг призван обеспечить эффективную и прозрачную работу нотариальной системы, повысив качество предоставляемых услуг и обеспечив безопасность документооборота», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285618/
просмотров: 454
Версия для печати
Материалы по теме
С 2024 года частные нотариусы будут исполнять все функции государственных
Сделки у нотариусов будут совершаться с отпечатками пальцев
В Бишкеке задержаны нотариус и ее помощник за подделку документов умерших людей
Затягивали процесс и требовали деньги. За вымогательство задержан госнотариус
В Кыргызстане создают Нотариальную палату
Нотариусами не могут быть те, у кого есть даже погашенная судимость
Минюст хочет повысить ставки госпошлин за нотариальные услуги
На Иссык-Куле нотариусы незаконно регистрировали сделки. Возбуждено дело
В Баткенской области вместо нотариуса доверенности выдавала его жена
В Кыргызстане хотят ужесточить отбор нотариусов
Популярные новости
Повышение тарифа. Как экономить на&nbsp;проезде и&nbsp;где купить транспортные карты Повышение тарифа. Как экономить на проезде и где купить транспортные карты
Немного снега и&nbsp;небольшие морозы. Какая погода ждет кыргызстанцев в&nbsp;феврале Немного снега и небольшие морозы. Какая погода ждет кыргызстанцев в феврале
Неделя-24. Очередной депутат в&nbsp;СИЗО, и&nbsp;как землетрясение испугало Бишкек Неделя-24. Очередной депутат в СИЗО, и как землетрясение испугало Бишкек
Еще два новых автобусных маршрута запускают в&nbsp;Бишкеке. Схемы движения Еще два новых автобусных маршрута запускают в Бишкеке. Схемы движения
Бизнес
Удобно и&nbsp;просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay Удобно и просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay
Бесплатный способ перевода денег из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан Бесплатный способ перевода денег из России в Кыргызстан
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; проводит работы для бесперебойной подачи газа в&nbsp;Оше «Газпром Кыргызстан» проводит работы для бесперебойной подачи газа в Оше
&laquo;Банк Компаньон&raquo; дарит денежные призы «Банк Компаньон» дарит денежные призы
1 февраля, четверг
17:47
В Чуйской области мужчина распространял экстремистские материалы. Его задержали В Чуйской области мужчина распространял экстремистские...
17:26
Мэрии передают в собственность участки и здание, где открыли новый автовокзал
17:04
Бухгалтер Тюпского управления соцобеспечения присвоила более 1 миллиона сомов
16:49
Минюст Кыргызстана запускает единую информационную систему нотариата — 2.0
16:21
Сборная Кыргызстана по футзалу проиграла команде второй лиги чемпионата Испании