С 1 февраля 2024 года вступает в силу приказ Министерства юстиции о запуске Единой информационной системы нотариата — 2.0. Такие данные приводит пресс-служба ведомства.

Автоматизированная информационная система «Электронный нотариат — 1» перестанет работать. С этого времени нотариусы в реестровых журналах будут указывать уникальный реестровый номер, выдаваемый Единой информационной системой нотариата — 2.0.

«Этот шаг призван обеспечить эффективную и прозрачную работу нотариальной системы, повысив качество предоставляемых услуг и обеспечив безопасность документооборота», — говорится в сообщении.