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Общество

В мэрии Бишкека хотят обязать абонентов устанавливать счетчики холодной воды

Горожан хотят обязать устанавливать водомеры за свой счет. Предложение содержится в проекте постановления БГК «Об увеличении норм водопотребления, водоотведения (канализации) для населения Бишкека», вынесенном на общественное обсуждение.

В справке-обосновании отмечается, что установка водоизмерительных приборов — одна из самых важных задач, стоящих перед ПЭУ «Бишкекводоканал».

Однако на установку водомеров с дистанционной передачей данных всем потребителям необходимо 4,1 миллиарда сомов. Данная сумма значительна для Бишкекводоканала, так как превышает ожидаемый годовой доход в размере 1,7 миллиарда при расходной части 1,6 миллиарда сомов.

При этом необходимо учитывать ежегодные выплаты по кредиту ЕБРР на сумму около 100 миллионов сомов до 2029-го.

«В связи с чем необходимо внести изменения в ряд нормативно-правовых актов, обязывающие потребителей столицы устанавливать индивидуальные приборы учета питьевой воды в жилых домах и квартирах за свой счет в точках подключения к городской сети», — отмечается в документе.

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В частности, можно принять нормативный акт по поэтапной обязательной установке приборов учета питьевой воды за счет потребителей, в том числе населения.

В муниципалитете подчеркивают, что владельцы индивидуальных жилых домов сознательно отказываются устанавливать приборы учета питьевой воды, так как низкие нормы водопотребления и тарифы позволяют использовать питьевую воду в быту крайне расточительно, что является следствием укоренившегося неправильного представления о воде как о бесплатном даре природы.

«Существующими нормами водопотребления воды в расчете на одного человека, как правило, пользуются те, кто скрывает число проживающих людей. Для них она комфортна. За плату, рассчитанную на одного человека, по факту водой пользуется большое число людей», — говорится в документе.

Поэтому Бишкекводоканал предлагает также увеличить суточную норму потребления воды до 350 литров на человека. Сейчас она варьируется от 35 до 170 литров в частном секторе и 310 литров в многоэтажных домах. В то время как проведенный анализ показывает, что среднесуточный среднегодовой объем потребления в частном секторе на одного человека составляет от 301 до 400 литров в сутки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285595/
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