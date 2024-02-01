Нормы водопотребления в Бишкеке хотят пересмотреть. Кому придется платить больше

Мэрия Бишкека предлагает пересмотреть нормы водопотребления. Соответствующий проект постановления БГК вынесен на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, целью и задачей проекта постановления являются приведение в соответствие с фактическими объемами водопотребления и водоотведения населением столицы, упорядочение оплаты водопотребления и водоотведения в соответствии со статьями 3 и 5 Закона «О питьевой воде», а также стимулирование экономии водного ресурса города.

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В документе говорится, что в последний раз нормы водопотребления и водоотведения пересматривали в 2009 году, но разработаны они Проектно-конструкторским и технологическим институтом «Водоавтоматика и метрология», утверждены Министерством водного хозяйства и введены в действие с 1 января 1997-го.

«С тех пор условия жизни, благоустройство квартир и домов изменились, существующие нормы не отражают реальной картины потребления питьевой воды, оснащенности домохозяйства приборами и объектами водопотребления (водонагревательные приборы, бани, сауны, бассейны, системы полива и другие)», — подчеркивают авторы.

Согласно действующему документу, расход питьевой воды определяется по показаниям индивидуального прибора учета (водомера) или по утвержденным нормам водопотребления и водоотведения.

Основная доля потребления питьевой воды приходится на частный сектор Бишкека, для которого установлены самые низкие нормы от 35 до 170 литров в сутки на одного человека. В многоэтажных жилых домах норма водопотребления установлена в размере 310 литров в сутки, на канализацию — 470 литров в сутки.

«Владельцы индивидуальных жилых домов сознательно отказываются устанавливать приборы учета питьевой воды, так как низкие нормы водопотребления и тарифы позволяют использовать питьевую воду в быту крайне расточительно, что является следствием укоренившегося неправильного представления о воде как о бесплатном даре природы. Существующими нормами водопотребления воды в расчете на одного человека, как правило, пользуются те, кто скрывает число проживающих людей. Для них она комфортна. За плату, рассчитанную на одного человека, по факту водой пользуется большое число людей», — говорится в документе.

Анализ фактического потребления питьевой воды в частном секторе, в том числе по пилотным проектам на отдельных улицах и в жилмассивах с установкой экспериментальных приборов учета питьевой воды, выявил, что среднесуточный среднегодовой объем потребления на одного человека составляет от 301 до 400 литров в сутки.

Норму потребления на одного жителя многоэтажных жилых домов и частного сектора, подключенных к централизованной системе водоснабжения (городской), рекомендуется установить в размере 350 литров в сутки.

«Установление предлагаемой нормы водопотребления будет экономически стимулировать население частного сектора устанавливать индивидуальные приборы учета питьевой воды в колодце на подключение дома к городскому водопроводу. Кроме того, это позволит привести в порядок частные водопроводные сети, сантехнические приборы и обяжет население содержать их в исправном состоянии», — говорится в документе.