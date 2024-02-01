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Общество

Более 5 тысяч кыргызстанцев воспользовались пенсионными накоплениями досрочно

Более 5 тысяч кыргызстанцев воспользовались пенсионными накоплениями досрочно. Об этом сообщили в Соцфонде.

Досрочно пенсионные накопления могут использовать граждане, в том числе их супруги, получающие ипотечный кредит в рамках государственной жилищной программы, финансируемой ОАО «ГИК», для первоначального взноса и погашения ипотечного кредита, даже если у них уже есть свое собственное жилье.

Кроме того, это доступно гражданам, столкнувшимся с тяжелыми заболеваниями, и их семьям, а также лицам, признанным официально безработными.

Всего средства пенсионных накоплений получили 5 тысяч 123 человека на общую сумму 930,1 миллиона сомов, в том числе:

  • первоначальный взнос по ипотеке — 348 человек (69 миллионов сомов);
  • погашение ипотечного кредита — 4 тысячи 289 человек (813,4 миллиона сомов);
  • аренда жилья (по программе ОАО «ГИК») — 58 человек (6,2 миллиона сомов);
  • безработные — 157 человек (2,5 миллиона сомов);
  • с тяжелыми заболеваниями — 271 человек (39 миллионов сомов).

Всего средства пенсионных накоплений получили 195 тысяч 669 человек на общую сумму 3 миллиарда 200,3 миллиона сомов. Большая часть из них лица, достигшие пенсионного возраста, — 175 тысяч 829 человек. Еще 3 тысячи 793 человека забрали деньги по причине выезда из страны на ПМЖ. Также средства выплатили 10 тысячам 89 наследникам умерших застрахованных лиц и 835 военнослужащим.

Напомним, с 1 января 2010 года в пенсионную систему ввели обязательный накопительный элемент для всех категорий работников, занятых в организованном секторе экономики. Накопительная часть пенсии формируется за счет обязательных страховых взносов в размере 2 процентов от заработной платы. Именно ее могут забрать перечисленные выше категории лиц.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285556/
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