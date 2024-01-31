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Общество

285 сотрудников милиции наказаны в дисциплинарном порядке за недостатки в работе

285 сотрудников милиции наказаны в дисциплинарном порядке за недостатки в работе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по итогам коллегии ведомства.

«Решением коллегии министерства за серьезные недостатки в организации оперативно-служебной деятельности вверенных подразделений в дисциплинарном порядке наказано 37 руководителей подразделений, 4 освобождены от занимаемых должностей, деятельность ряда руководителей будет рассмотрена на следующей коллегии МВД. По итогам оперативных совещаний, прошедших в территориальных подразделениях ОВД и коллегии МВД, в дисциплинарном порядке наказано 285 сотрудников милиции, из них 68 руководителей», — говорится в сообщении.

Глава ведомства Улан Ниязбеков потребовал устранить недостатки в кратчайшие сроки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285549/
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