Осужденные в России 994 кыргызстанца отказались от экстрадиции на родину

994 кыргызстанца, отбывающие наказание в российских колониях, не хотят возвращаться на родину. Об этом на пресс-конференции сегодня сообщил генеральный прокурор Курманкул Зулушев по итогам деятельности ГП КР.

По его словам, сегодня в тюрьмах РФ содержится 1 тысяча 167 граждан КР.

«Одна из основных причин нежелания кыргызстанцев возвращаться на родину — то, что их семьи находятся в России. Также заключенные мигранты имеют возможность заработать, даже находясь в колонии», — сказал глава Генпрокуратуры.

Он проинформировал о том, что сегодня из России в Кыргызстан возвращено 74 осужденных гражданина КР, пятеро из Казахстана, по 42 ведутся переговоры.

Всего в заключении за пределами Кыргызстана находятся 1 тысяча 452 гражданина.