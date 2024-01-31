Кыргызстан впервые с 2011 года сделает взнос в бюджет УВКПЧ ООН

Постоянный представитель Кыргызстана при ООН в Женеве Омар Султанов посетил донорскую конференцию Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) с участием Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

На мероприятии обсуждали мобилизацию финансирования в бюджет организации на 2024 год.

«Кыргызская сторона сообщила о решении внести в бюджет УВКПЧ ООН первый с 2011-го добровольный взнос для поддержания функционирования организации на фоне сложной международной обстановки и острой нехватки финансирования. Это решение подтвердит приверженность КР делу поддержания и защиты прав и свобод человека», — говорится в сообщении.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) — агентство Организации Объединенных Наций, которое следит за соблюдением и защитой прав человека, гарантируемых Всеобщей декларацией прав человека. Штаб-квартира организации находится в Женеве (Швейцария).