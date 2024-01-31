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Общество

В Кыргызстане с мая могут начать выдавать паспорта с новым флагом

Министерство цифрового развития предлагает утвердить порядок оформления и выдачи паспортов образца 2024 года. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Проектом постановления кабинета министров предлагается утвердить:

  • положение об общегражданском паспорте гражданина Кыргызстана образца 2024 года;
  • положение об идентификационной карте — паспорте гражданина Кыргызстана образца 2024 года;
  • инструкции о порядке приема документов, оформления, изготовления (персонификации), учета, выдачи и уничтожения ID-карты и общегражданского паспорта.

Планируется также внести изменения в постановления о национальных паспортах КР и ставках государственной пошлины за их выдачу.

Проектом предлагается установить, что национальные паспорта образца 2023 года будут выдаваться по окончании бланков (старых) паспортов образца 2017-го (ID-карта) и 2020-го (общегражданский паспорт). Эта норма разработана для плавного перехода от старых паспортов к новым.

По остаточным данным по количеству бланков старых удостоверений личности национальные паспорта образца 2024 года начнут выдавать с мая 2024-го.

До этого времени Министерство цифрового развития и Министерство внутренних дел должны будут провести работу по легализации паспортов образца 2023 года, направить их образцы в иностранные государства, провести оповестительную кампанию о начале выдачи паспортов нового образца и другие необходимые мероприятия.

Проектом также предусмотрено, что персонифицировать новые паспорта будет госпредприятие «Инфоком». У него для этого есть все технические и материальные возможности.

Напомним, ранее Минцифры уже выносило похожий проект постановления. Тогда речь шла о выдаче паспортов образца 2023 года. Ведь именно с прошлого года Кыргызстан начал сам печатать бланки своих паспортов в государственной типографии «Учкун». Однако позже документ сняли с общественного обсуждения. Одновременно с этим в стране была запущена процедура смены флага. Поэтому паспорта образца 2024 года будут печатать с изображением уже нового знамени республики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285527/
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